فلكي يكشف لـ"سبق" سر ظهور قطار النجوم في سماء عدة دول

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، حقيقة ما شاهده الناس مساء السبت، في سماء دول لبنان وسوريا وتركيا وفلسطين، من أجرام متتابعة جاءت على هيئة قطار من النجوم المتحركة تسير بسرعة واحدة وفي نفس الاتجاه، وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع.
وقال الخليوي لـ"سبق": "ماظهر في السماء هي أقمار صناعية أطلقت في المدار من قِبل شركة سبيس إكس (SpaceX) من نوع ستار لينك (Starlink)، وهي جزء من مشروع كبير يهدف إلى توفير شبكة الإنترنت بسعر منخفض لعامة الناس باستخدام الأقمار الصناعية هذه".
وأضاف: "سيبلغ عدد الأقمار عند اكتمال المشروع عام 2025 حوالي 12 ألف قمر صناعي، وتبلغ تكلفة المشروع 10 مليارات دولار".
وختم الخليوي قائلاً: "عدد ما تم إطلاقه منها حتى الآن 7518 قمراً صناعياً، مبيناً أن السماء مليئة بمئات الآلاف من الأقمار الصناعية، منها ما هو للإنترنت والقنوات التلفزيونية والطقس، وأخرى للخرائط والأهداف العسكرية والتجسسية".
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صور النجوم المضيئة بشكل ملفت، ما أدى إلى ظهور العديد من التحليلات والتأويلات حول هذه الظاهرة الغريبة.