فلكي يكشف لـ"سبق" سر ظهور قطار النجوم في سماء عدة دول

وختم الخليوي قائلاً: "عدد ما تم إطلاقه منها حتى الآن 7518 قمراً صناعياً، مبيناً أن السماء مليئة بمئات الآلاف من الأقمار الصناعية، منها ما هو للإنترنت والقنوات التلفزيونية والطقس، وأخرى للخرائط والأهداف العسكرية والتجسسية".