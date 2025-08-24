NHC تطلق البيع في مشروع شمس بالمدينة المنورة

ويقدّم المشروع بيئة سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة من خلال شبكة من المرافق والخدمات الحيوية التي تشمل: مساجد وجوامع، مرافق صحية وتعليمية، مرافق حكومية وثقافية، إضافة إلى مرافق تجارية وترفيهية وحدائق عامة. كما يتميز بقربه من حديقة الغروب التي تُعد إحدى أكبر حدائق المدينة المنورة. ويقدم المشروع تصميمًا حضريًا مبتكرًا يوفّر مسارات مشاة متصلة تعزز من سهولة التنقل وتدعم نمط حياة آمن وصحي داخل بيئة سكنية متجانسة.