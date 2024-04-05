لزيادة الخشوع.. "إكرام" تنفذ مبادرة سقيا نوعية في المسجد الحرام

وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المصلين على الخشوع ومنع الصوارف التي يمكن أن تشغلهم وقت الصلاة، مثل الخروج من الصف والبحث عن الماء، ومن ثم العودة إلى الصف مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يتسبب في فوات الركعة أو فوات المكان.