"الزكاة" تدعو منشآت ضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج الضريبة عن أكتوبر

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أكتوبر الماضي، في موعدٍ أقصاه 10 نوفمبر الجاري.
وحثّت "الهيئة"، المنشآت على المسارعة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) تجنباً لغرامة التأخُّر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسدّدة عن كل ثلاثين يوماً تأخيراً من تاريخ الاستحقاق.
ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.
وتُفرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة كافة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليست لديها منشأة دائمة في المملكة، وفقاً للأسعار المحدّدة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.