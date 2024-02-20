تعاون استراتيجي بين "وزارة الإعلام" وGoogle لبناء قدرات الإعلاميين وصناع المحتوى

ويسهم التعاون في بناء الوعي والمسؤولية الشخصية لمستخدمي المحتوى الإعلامي في السعودية من جميع الأعمار؛ إذ سيسهم في تعليم الأطفال تطوير سلامتهم والحفاظ عليها عند استخدامهم الإنترنت، وذلك من خلال توسيع برنامج المعرفة الرقمية "أبطال الإنترنت" من Google؛ ليشمل 50.000 طالب تحت سن 13 عامًا في جميع أنحاء السعودية من أجل توفير تجربة أكثر أمانًا على الإنترنت للأطفال.