تعاون استراتيجي بين "وزارة الإعلام" وGoogle لبناء قدرات الإعلاميين وصناع المحتوى

أعلنت وزارة الإعلام مساء اليوم وGoogle إبرامهما تعاونًا استراتيجيًّا لدعم التحول الرقمي لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام المنعقد في مدينة الرياض تزامنًا مع إعلان وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري عام 2024 عامًا للتحول الإعلامي.
ويهدف التعاون إلى إطلاق برامج متخصصة لبناء قدرات الإعلاميين المحليين والصحفيين وصناع المحتوى، وتنظيم برامج حول السلامة الرقمية للأطفال والمعلمين، والاستفادة من خبرات "Google" في مجال الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام، والإسهام في بناء المعرفة الرقمية، والإسهام في تطوير قطاع الإعلام بالسعودية، ومواصلة تعزيز ودعم اقتصاديات الإعلام في ظل برامج رؤية السعودية 2030.
ويضمن التعاون الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المبتكرة والمستدامة لمنظومة الإعلام وسلسلة القيمة بشكل خاص لوسائل الإعلام الإخبارية، وذلك عبر بناء قدرات المنظمات الإخبارية المحلية، من خلال تدريب "Google" الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام السعودية في مجالات المهارات الرقمية والمؤسسات الإخبارية، ويشمل ذلك القيادات التنفيذية والمديرين ومسؤولي غرف الأخبار.
ويسعى التعاون إلى بناء المعرفة التشريعية والتنظيمية، من خلال مشاركة أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقطاع الإعلام، والتعاون في بناء اللوائح والسياسات، وتطوير سلسلة القيمة في قطاع الإعلام وفق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولاسيما في (غرف الأخبار والمؤسسات الإخبارية).
كما يشمل مجال تدريب وتطوير الكفاءات والمديرين التنفيذيين، ودعم الصحفيين السعوديين والشباب الموهوبين والعاملين في قطاع الإعلام، وتنمية قدراتهم الابتكارية ومهاراتهم الرقمية؛ لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم.
ويدعم التعاون تعزيز اقتصاد صناع المحتوى السعوديين؛ إذ ستقدم "YouTube" دورات تدريبية وإرشادية حول استراتيجية إنشاء الفيديوهات لصناع المحتوى والأخبار.
ويسهم التعاون في بناء الوعي والمسؤولية الشخصية لمستخدمي المحتوى الإعلامي في السعودية من جميع الأعمار؛ إذ سيسهم في تعليم الأطفال تطوير سلامتهم والحفاظ عليها عند استخدامهم الإنترنت، وذلك من خلال توسيع برنامج المعرفة الرقمية "أبطال الإنترنت" من Google؛ ليشمل 50.000 طالب تحت سن 13 عامًا في جميع أنحاء السعودية من أجل توفير تجربة أكثر أمانًا على الإنترنت للأطفال.
يُذكر أن "Google" دربت خلال العام الماضي 2023 نحو 300 إعلامي سعودي على منتجات وأدوات Google المفيدة للإعلاميين، مثل "مؤشرات Google"، وأدوات معاينة البيانات، وأدوات التحقق من صحة الأخبار.
كما دربت Google القيادات الإعلامية على كيفية زيادة عائدات الإعلانات، وتحليل شرائح الجمهور، وتحسين ترتيب المواقع الإلكترونية على "بحث Google"، وذلك بالتعاون مع Upskill Digital.
وبالمثل، يواصل YouTube العمل مع الآلاف من صناع المحتوى السعوديين؛ لمساعدتهم على تنمية قنواتهم، وتحسين محتواهم.