"مختص بالصحة العامة": التحليل الشامل "كذبة" ليست له فائدة والهدف منه "مادي" فقط

تفصيلاً؛ أوضح الدكتور أحمد العمار؛ في لقاءٍ على قناة "خليجية"، أن الهدف من وراء حملات الخصومات للفحص الشامل، وما يرافقها من ادعاءات، الهدف منها تسويق وجني المال للمختبر فقط، حيث إنه لم يصدر لحاجة المراجع بناءً على طلب طبيبه وماذا يحتاج إلى معرفته.