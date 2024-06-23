مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "خمسيني" مصاب بجلطة قلبية حادة بالشريان التاجي

وقال د. الشهري أن المريض وصل الطوارئ وهو يشكو من آلام حادة في الصدر،مع تباطؤ بضربات القلب، فتم على الفور إخضاعه لتخطيط القلب، وبينت النتائج أنه مصاب بجلطة حادة في الشريان التاجي الأيسر، وبعد تشخيص الحالة تم ادخاله مباشرة إلى الإنعاش القلبي ومنحه الأدوية المسيلة للدم، ثم نُقل لمختبر القسطرة القلبية، حيث أجريت له عملية قسطرة طارئة، تم فيها إزالة الجلطة ولله الحمد، وتأمين مرور الدم إلى القلب بشكل طبيعي، وكل ذلك تم في وقت قياسي لم يتجاوز "60" دقيقة من لحظة صوله إلى مركز الطوارئ، ولاحقاً نقل من غرفة العمليات إلى العناية المركزة للقلب لإستكمال العلاج، ومن ثم غادر إلى منزله بحالة صحية جيدة بعد نحو "48" ساعة.