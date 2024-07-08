"الموارد البشرية" تكمل إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "التحقق المهني"

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195، ويهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة وامتلاك العامل الوافد إلى الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة العربية السعودية.