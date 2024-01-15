على سفح "القدية".. إستاد الأمير "محمد بن سلمان" لؤلؤة فريدة بتقنيات غير مسبوقة

ويتميز إستاد الأمير محمد بن سلمان الرياضي، بتقنيات حديثة Immersive Technologies، كما يعرض بثًا حيًا للفعاليات بجودة عالية، وعروض الليزر ، وذلك لوجود حائط LED يعمل كنافذة عملاقة تطل على مدينة القدية.

كما يحتوي الإستاد على نظام تبريد موفر للطاقة مع تكنولوجيا إعادة التدوير المتقدمة، ولم يتم إغفال دور الساحات التجارية في الإستاد الجديد بل يوجد أكثر من 50 ألف متر مربع من الساحات التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية.