على سفح "القدية".. إستاد الأمير "محمد بن سلمان" لؤلؤة فريدة بتقنيات غير مسبوقة

تسعى المملكة إلى التميز في جميع المجالات، ومن بينها مجال الرياضة والترفيه والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين والزوار، وذلك ضمن أهداف رؤية السعودية 2030م، وبهذا السياق أعلن صباح اليوم، مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، عن إطلاق إستاد الأمير محمد بن سلمان، الرئيسي الجديد بمدينة القدية.
وتستعد السعودية لاستضافة مباريات كأس العالم 2034، ومن المقترح أن يكون الإستاد الجديد الذي يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن الملاعب التي ستستضيف البطولة، يقع بقلب مدينة القدية والتي تبعد 40 دقيقة فقط عن مدينة الرياض.
وبتصميمات فريدة من نوعها، وبأفكار خارج الصندوق مبتكرة ومتميزة، تم العمل على إستاد الأمير محمد بن سلمان، الرياضي الجديد بمدينة القدية، أعلى قمة جبل طويق، والذي صمم خصيصًا لاستقبال 7.6 مليون زيارة سنويًا، و5.8 مليون زيارة سنويًا لفعاليات رياضية متنوعة ولا تعتمد فقط على كرة القدم.
وسيتم إقامة الحفلات المتنوعة، والعروض المسرحية، مع اقتراح أن يستضيف مباريات كأس العالم 2034، والذي فازت المملكة مؤخرًا باستضافته، بالإضافة إلى بطولات رياضية إلكترونية، وعروض حية ترفيهية كثيرة ومتنوعة.
ومن الجدير بالذكر أن إستاد الأمير محمد بن سلمان الترفيهي الرياضي، سيشهد أكثر من 25 نشاطًا وفعالية نوعية، حيث إنه متعدد الخدمات ويتميز بالتقنيات الحديثة والأسقف المتحركة، والأرضيات المتوافقة مع كافة أنواع الفعاليات التي يستقبلها الإستاد.
ويتميز إستاد الأمير محمد بن سلمان الرياضي، بتقنيات حديثة Immersive Technologies، كما يعرض بثًا حيًا للفعاليات بجودة عالية، وعروض الليزر ، وذلك لوجود حائط LED يعمل كنافذة عملاقة تطل على مدينة القدية.
كما يحتوي الإستاد على نظام تبريد موفر للطاقة مع تكنولوجيا إعادة التدوير المتقدمة، ولم يتم إغفال دور الساحات التجارية في الإستاد الجديد بل يوجد أكثر من 50 ألف متر مربع من الساحات التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية.
وأقيم الإستاد على مساحة تستوعب 60 ألف شخص بكافة أنواع الفعاليات، مع وجود أكثر من 45 ألف مقعد لاستضافة الجماهير،ووجود ملعب بطول 120 مترًا وعرض 90 مترًا.
وبأحدث التقنيات الحديثة وبأرقى وأفخم التصميمات، وبأفكار متميزة ومبتكرة أعلن مجلس شركة القدية للاستثمار عن إطلاق إستاد يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حيث سيتم إمداده بتقنيات متعددة الاستخدامات، ويتميز بقدرته الاستيعابية العالية.