حكم قضائي يمكّن أمانة جدة من استعادة موقع على الواجهة البحرية

جدير بالذكر أن أمانة جدة أشرفت في وقت سابق على أعمال إزالة أول أسوار أبحر الشمالية لفتحه للعامة، وذلك بعد إلغاء صك أرض على مساحة مليون و 200 ألف متر مربع.