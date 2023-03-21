حكم قضائي يمكّن أمانة جدة من استعادة موقع على الواجهة البحرية

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها باشرت في إزالة مبانٍ وأسوار على الواجهة البحرية بأبحر الشمالية، بمساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع.
جاء ذلك بعد إلغاء صك الأرض الصادر بطريقة مخالفة للأنظمة، وصدور حكم قضائي بالإخلاء وتسليم الموقع للأمانة.
وصدر القرار باستعادة الموقع بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يُلزم المدعى عليه بالإخلاء ورفع يده عن العقار وإعادته للملكية العامة للدولة.
وأكدت الأمانة استمرار جهودها في المحافظة على الأملاك العامة، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تنص على ذلك.
جدير بالذكر أن أمانة جدة أشرفت في وقت سابق على أعمال إزالة أول أسوار أبحر الشمالية لفتحه للعامة، وذلك بعد إلغاء صك أرض على مساحة مليون و 200 ألف متر مربع.