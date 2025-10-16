في إنجاز وطني.. جامعة شقراء تدخل تصنيف "التايمز" العالمي لأول مرة

ورفع رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة – حفظها الله – وإلى وزير التعليم على الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعات السعودية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة التطوير الأكاديمي والبحثي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.