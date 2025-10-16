في إنجاز وطني.. جامعة شقراء تدخل تصنيف "التايمز" العالمي لأول مرة

في إنجاز أكاديمي بارز، دخلت جامعة شقراء لأول مرة ضمن تصنيف "التايمز" العالمي للجامعات (Times Higher Education – THE) لعام 2026، في خطوة تعكس ثمار جهودها المؤسسية في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.
ورفع رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة – حفظها الله – وإلى وزير التعليم على الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعات السعودية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة التطوير الأكاديمي والبحثي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح "السيف" أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود بين منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة، مثمنًا دورهم الفاعل في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والإدارية. وأضاف أن الجامعة ستواصل العمل على تحسين مخرجاتها وتجويد منظومتها التعليمية والبحثية خلال المرحلة المقبلة.
ويُعد دخول جامعة شقراء لهذا التصنيف العالمي مؤشرًا على تطور أدائها في معايير التقييم الدولية، التي تشمل جودة البيئة التعليمية، وقوة الإنتاج البحثي، والانفتاح الدولي، ونقل المعرفة.
ويعزز هذا الإنجاز مكانة الجامعة ضمن منظومة الجامعات السعودية التي تسابق الزمن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تعليم نوعي وتأثير عالمي في مجالات البحث والمعرفة.