جمعية «إنسان» تشكر شركة «موارد القيادة» ماكس macx على دعمها لبرامجها وأهدافها
قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» في الرياض شكرها وتقديرها لشركة «موارد القيادة» على ما قدمته من دعم وعطاء كريم لأعمال الجمعية، بما في ذلك البرنامج الذي نظمته الشركة لدعم الأيتام الذين تكفلهم الجمعية.
وفي هذا السياق، أعرب عبد الكريم بن محمد بن مدشل، المدير العام لشركة «موارد القيادة»، عن تقديره للدور الإنساني والاجتماعي الكبير الذي تقوم به جمعية «إنسان» في رعاية الأيتام. وعلق قائلاً: "يأتي دعمنا لبرامج وأهداف جمعية «إنسان» انطلاقاً من التزامنا الأخلاقي والديني. فديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة حثتا كافة المسلمين على الوقوف بجانب الأيتام ودعمهم ورعايتهم. نحن في شركة «موارد القيادة» نعتبر دعمنا للجمعية جزءاً من مسؤولياتنا الاجتماعية، التي تتمثل في دعم القطاعات الخيرية والإنسانية في المجتمع المحلي، وسنواصل هذا النهج".
وأكد عبد الكريم بن مدشل أن شركة «موارد القيادة» تواصل دعمها لمختلف الجمعيات الخيرية والتطوعية، تماشياً مع توجيهات قيادة البلاد التي تحث القطاعين العام والخاص على دعم برامج وخطط الجمعيات الخيرية والتطوعية، نظراً للدور الاجتماعي والخيري الكبير الذي تقوم به كقطاع ثالث غير ربحي.
الجدير بالذكر أن شركة «موارد القيادة» تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير التسويق والمبيعات، وفتح الأسواق الجديدة، وإقامة شراكات بين الشركات، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتقديم الاستشارات. تقوم الشركة بتقديم حلول استراتيجية مبتكرة تعتمد على تقنيات متقدمة، لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس بأسلوب يمزج بين الإبداع والابتكار. وترتكز الشركة على تعزيز القيادة السوقية ودعم مكانة الشركات في السوق، كما تمتلك فرقاً متخصصة في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التسويق والمبيعات والموارد البشرية.