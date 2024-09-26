جمعية «إنسان» تشكر شركة «موارد القيادة» ماكس macx على دعمها لبرامجها وأهدافها

وفي هذا السياق، أعرب عبد الكريم بن محمد بن مدشل، المدير العام لشركة «موارد القيادة»، عن تقديره للدور الإنساني والاجتماعي الكبير الذي تقوم به جمعية «إنسان» في رعاية الأيتام. وعلق قائلاً: "يأتي دعمنا لبرامج وأهداف جمعية «إنسان» انطلاقاً من التزامنا الأخلاقي والديني. فديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة حثتا كافة المسلمين على الوقوف بجانب الأيتام ودعمهم ورعايتهم. نحن في شركة «موارد القيادة» نعتبر دعمنا للجمعية جزءاً من مسؤولياتنا الاجتماعية، التي تتمثل في دعم القطاعات الخيرية والإنسانية في المجتمع المحلي، وسنواصل هذا النهج".