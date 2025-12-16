الموسى الصحية تحصل على جائزة الاحساء للتميز للتميّز في مسار القطاع الخاص

حصدت الموسى الصحية جائزة الأحساء للتميّز في مسار القطاع الخاص، ضمن أعمال الدورة الثالثة للجائزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتها النوعية وريادتها في القطاع الصحي، ودورها البارز في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدّمة في محافظة الأحساء.
وجرى تكريم الفائزين مساء يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 خلال الحفل الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمهتمين، وذلك في فندق الأحساء إنتركونتيننتال.
ويأتي تتويج مجموعة الموسى الصحية تأكيدًا لمكانتها بوصفها أيقونة القطاع الصحي في الأحساء، حيث تُصنّف ضمن أفضل عشرة مستشفيات في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث رضا المرضى، إلى جانب ما حققته من إنجازات في مجالات التميّز المؤسسي، وجودة الأداء، والابتكار، وتحسين تجربة المستفيدين.
من جانبه، ثمّن سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر الرعاية الكريمة والدعم المستمر من سمو أمير المنطقة الشرقية لجائزة الأحساء للتميّز، مؤكدًا أن الجائزة تسهم في ترسيخ ثقافة التميّز والإبداع، وتمكين الجهات والمؤسسات وروّاد الأعمال والأفراد من الارتقاء بمستوى الأداء، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القدرات المؤسسية وتحفيز التنافس الإيجابي.
وتُعد جائزة الأحساء للتميّز مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الجودة والتميّز المؤسسي، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع مختلف القطاعات على رفع مستوى خدماتها ومنتجاتها، بما يعكس المكانة الحضارية والاقتصادية والبشرية لمحافظة الأحساء.