الرياض ونيودلهي تعزّزان الشراكة بانطلاقة جديدة للصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الهندية

هذا النموّ الملحوظ في التعاون الاقتصادي يعكس العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين؛ حيث أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة مع الهند خلال زيارة سموه الرسمية للهند في فبراير 2019؛ حيث أسست هذه الزيارة عهدًا جديدًا من علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، بقيادة سمو ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين.