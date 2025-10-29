مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح في طريقها إلى غزة

عبرت أمس دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية السعودية منفذ رفح الحدودي، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تحمل سلالًا غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.
ويُذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًا وآخر بحريًا، وصل من خلالهما حتى الآن 70 طائرة و8 سفن، نقلت أكثر من 7,648 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية. كما جرى تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة 90 مليونًا و350 ألف دولار، كما نفّذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وضمان وصول المساعدات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.