"شؤون الأسرة" يثمّن التوجيهات السامية لتنظيم السوق العقاري

أشاد مجلس شؤون الأسرة بالتوجيهات السامية الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية لضبط القطاع العقاري في مدينة الرياض، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية من مؤجرين ومستأجرين.
وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز العدالة وحماية الحقوق، بما يسهم في استقرار الأسرة وجودة حياتها، مشيرًا إلى أن السكن الملائم يُعد أحد أهم ركائز التماسك الأسري والمجتمعي.
وثمّن المجلس هذه الخطوات التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العقاري والحد من التجاوزات، معتبرًا أنها تأتي في إطار رؤية شاملة تسعى إلى دعم المواطنين وتحسين بيئة السكن في العاصمة.