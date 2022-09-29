"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 59

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 59 (شهر أكتوبر 2022).
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login.
يشار إلى أن "حساب المواطن" كان قد حذّر، في وقت سابق، من إخفاء معلومات جوهرية في البرنامج؛ مما يترتب عليه إيقاف الدعم عن المستفيد، أو استرداد ما تم الحصول عليه دون حق وفق الإجراءات النظامية.
وأكد البرنامج أنه عند تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم؛ يترتب على ذلك تطبيق المادة العشرين، والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول عليه لمدة عامين، أو استرداد ما تم الحصول عليه دون وجه حق، أو العقوبتين معًا.