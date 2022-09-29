"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 59

وأكد البرنامج أنه عند تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم؛ يترتب على ذلك تطبيق المادة العشرين، والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول عليه لمدة عامين، أو استرداد ما تم الحصول عليه دون وجه حق، أو العقوبتين معًا.