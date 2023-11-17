استقرارٌ مؤقتٌ على الطقس في مُعظم المناطق الجمعة قبل أن تبدأ حالة مطرية جديدة اعتباراً من مساء السبت وتستمر أياماً عدّة

يُشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن يميل الطقس إلى الاستقرار في مُعظم مناطق المملكة السعودية يوم الجمعة عدا أجزاءٍ محدودة من المُرتفعات الجنوبية الغربية، إضافة إلى أجزاءٍ من الشرقية، لكن في نطاقات جغرافية ضيقة عُموماً، و ذلك نتيجة ابتعاد المُنخفض الجوي العلوي عن أجواء المملكة وسيطرة المُرتفع الجوي العلوي مُجدداً، لكنه مؤقتٌ فوق المنطقة.