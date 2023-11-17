استقرارٌ مؤقتٌ على الطقس في مُعظم المناطق الجمعة قبل أن تبدأ حالة مطرية جديدة اعتباراً من مساء السبت وتستمر أياماً عدّة

يُشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن يميل الطقس إلى الاستقرار في مُعظم مناطق المملكة السعودية يوم الجمعة عدا أجزاءٍ محدودة من المُرتفعات الجنوبية الغربية، إضافة إلى أجزاءٍ من الشرقية، لكن في نطاقات جغرافية ضيقة عُموماً، و ذلك نتيجة ابتعاد المُنخفض الجوي العلوي عن أجواء المملكة وسيطرة المُرتفع الجوي العلوي مُجدداً، لكنه مؤقتٌ فوق المنطقة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر المملكة السعودية تدريجياً بدءاً من عصر ومساء السبت، بمقدماتٍ لحالة جوية مطرية جديدة، بحيث تتكاثر كميات من الغيوم الرُكامية على أجزاءٍ عِدّة من: القصيم وحائل وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً وشرق المدينة المنوّرة، إضافة إلى بعض مُرتفعات جنوب غرب المملكة، ويُرافقها هطولُ أمطارٍ مُتفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.
أما يوم الأحد، ومع تعمُّق منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال منطقة شبه الجزيرة، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المملكة، يؤدي إلى اتساع تأثير الحالة المطرية على أجزاءٍ عِدّة من غرب ووسط وشمال شرق، إضافة إلى شمال المملكة؛ يرافقها هطول الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد ورُبما الصواعق، إضافة إلى تساقط البَرَديات في بعض المناطق.
وتتحرك الجبهة الهوائية الباردة المُرافقة للمنخفض الجوي للجنوب الشرقي يوم الإثنين، بحيث تشهد أجزاءٌ واسعة من شرق ووسط وغرب المملكة أحوالاً جوية غير مُستقرة؛ ترافقها الأمطار بما فيها العاصمة ومكة المكرّمة وسواحلها.