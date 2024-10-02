نيابةً عن خادم الحرمين .."الخريجي" يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيسة المكسيك

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة السيدة كلاوديا شينباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية.
كما قام بتسليم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لفخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
ونقل نائب وزير الخارجية، خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامتها وتمنياتهما لها بالتوفيق والنجاح، ولحكومة وشعب المكسيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حملته فخامتها تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - ولحكومة وشعب المملكة اطراد التقدم والازدهار.