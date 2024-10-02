نيابةً عن خادم الحرمين .."الخريجي" يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيسة المكسيك

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب فخامة السيدة كلاوديا شينباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية.