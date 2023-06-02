"سدايا" تطلق برنامج تطوير قيادات التقنية في القطاعات الحكومية بـ"الحوسبة السحابية"

تطلق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في أكاديميتها بالتعاون مع جوجل كلاود الأحد المقبل، المرحلة الأولى من برنامج الحوسبة السحابية الرامي لتطوير 150 من قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بالمملكة.

يأتي ذلك بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة منظومة رقمية تمكّن الجهات التي يعملون فيها من الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي، وتستمر 10 أيام بمدينة الرياض.

وينطلق هذا البرنامج في إطار دور "سدايا" نحو بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والأنظمة الإلكترونية، وبناء الخبرات والقدرات الوطنية المختصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي واعتماد المعايير المهنية وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات وتنفيذها.

ويأتي ضمن اهتمام "سدايا" بتنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومتابعة الالتزام بها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

ويؤكد البرنامج ما تحظى به "سدايا" من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية مع رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

وكانت "سدايا" قد وقّعت في القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية في شهر سبتمبر 2022 مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية لتعزيز دور خدمات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق التحوّل الرقمي، وتبنّي مفهوم الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في المملكة بعد أن شهد التحوّل الرقمي في مجال الحوسبة السحابية تغييرًا للمفاهيم حولها، حيث وسعت "سدايا" من خلال هذه الشراكة إلى تأسيس برامج للتدريب تدعم فرص صقل مهارات الكوادر العاملة في "سدايا"، وكوادر الجهات الحكومية في المملكة.