هبوط اضطراري لطائرة أمريكية "بلا عجلات" يحبس الأنفاس.. شاهد الفيديو

وكانت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية للطيران قد قدمت طلبًا ملحًا لشركة إيرباص للحصول على 12 طائرة إيه 220 ما سيرفع أسطولها من هذه الطائرات الصغيرة المخصصة لرحلاتها الداخلية إلى 107 طائرات وهي تشابه الطائرة المنكوبة.