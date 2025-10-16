حرس الحدود والأفواج الأمنية يحبطان تهريب 165.2 كجم من المخدرات ويقبضان على 6 مخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني Email:995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.