حرس الحدود والأفواج الأمنية يحبطان تهريب 165.2 كجم من المخدرات ويقبضان على 6 مخالفين

تؤكد الجهات الأمنية دورها المحوري في حماية الحدود ومكافحة جرائم التهريب عبر تنفيذ عمليات ميدانية منسقة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والقبض على عدد من المتورطين، مع استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات للجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها.
ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما 66 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي قطاع الدائر بمنطقة جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي قطاع العارضة بمنطقة جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 11.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستُكملت بحقه الإجراءات النظامية الأولية بتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 11 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 23 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني Email:995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.