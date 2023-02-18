24 فبراير يصادف "الجمعة".. إيداع دعم "العقاري" الأحد.. ومستفيدون: عدِّلوها للخميس

أكدت صفحة المستفيدين التابعة لصندوق التنمية العقارية، أن إيداع الدعم السكني لهذا الشهر، سيكون يوم الأحد القادم الموافق 26 فبراير.
جاء ذلك من خلال رد الصفحة على عدد من الاستفسارات؛ حيث يوافق يوم الصرف لهذا الشهر إجازةَ نهاية الأسبوع "الجمعة".
وطالَبَ عدد من مستفيدي الدعم السكني بتطبيق آلية صرف الرواتب في نظام الدعم؛ وذلك بإيداع الدعم يوم الخميس إذا كان يوم الجمعة يوافق 24، وإيداعه الأحد إذا كان يوم السبت يوافق 24.
وأوضحوا أن الرواتب يتم إيداعها يوم الخميس إذا وافق يوم الجمعة 27، ويتم إيداعها الأحد إذا كان يوم السبت يوافق 27.
وأضاف المستفيدون: صرف الدعم يوم الخميس سيشكّل فرحة للجميع؛ خاصة أنه يصادف يوم إجازة يوم "التأسيس" ونهاية الأسبوع.
في سياق متصل، أكد مصدر بنكي لـ"سبق" أنه ليس للبنوك أي علاقة بموعد صرف وإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين؛ مشيرًا إلى أن الوزارة حددت في وقت سابق موعدًا لذلك، يتمثل في الـ24 من كل شهر ميلادي.
وكانت وزارة الإسكان قد ثبّتت تاريخ إيداع الدعم السكني بحيث يكون يوم 24 من كل شهر.
وكان الصندوق العقاري قد بيّن أن نسبة تملك المواطنين للسكن بلغت أكثر من 60% وفق آخر إحصائية رسمية والتي صدرت عام ،2020 وأشار إلى أن الجهود متواصلة من أجل رفع النسبة إلى 70% بحلول 2030.
وأكدت وزارة الإسكان أن البرنامج تَمَكّن من خدمة 1.4 مليون أسرة في مختلف مناطق المملكة، وتقديم كل الحلول السكنية؛ مشيرة إلى أن برنامج "سكني" يستهدف خدمة 120 ألف أسرة في العام الحالي من خلال كل الحلول التمويلية.