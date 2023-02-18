24 فبراير يصادف "الجمعة".. إيداع دعم "العقاري" الأحد.. ومستفيدون: عدِّلوها للخميس

في سياق متصل، أكد مصدر بنكي لـ"سبق" أنه ليس للبنوك أي علاقة بموعد صرف وإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين؛ مشيرًا إلى أن الوزارة حددت في وقت سابق موعدًا لذلك، يتمثل في الـ24 من كل شهر ميلادي.