البرازيل.. "الخريف" يستكشف فرصَ التعاون في مناجم الأمازون

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها الخريف إلى البرازيل وتشيلي؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة في قطاعَي الصناعة والتعدين. وتعدّ البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم منتجة لخام الحديد، وتمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع مناجم التعدين؛ إذ يزيد عدد المناجم فيها على 3 آلاف منجم. ويتمتّع البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة، في عدة قطاعات اقتصادية نوعية، أهمها قطاعا الأغذية والتعدين.