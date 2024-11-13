"تركي آل الشيخ" يحضر ليلة استثنائية لا تُنسى من تصاميم العالمي إيلي صعب

وعلى صعيد الأزياء افتُتحت الحفلة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بلوحات إبداعية عدة من الأزياء، حضرت فيها الممثلة الأمريكية هالي بيري بفستانها الذي يُعَدُّ واحدًا من أشهر أزياء إيلي صعب في تاريخ جوائز الأوسكار.

وجمعت هذه التجربة الحصرية بين الأزياء والفنون بأسلوب مميز وغير مسبوق؛ ما أسر الجمهور بعروض ترفيهية وموسيقية مباشرة؛ إذ تجاوزت هذه التجربة الحدود التقليدية لعروض الأزياء؛ لتعرض لوحة فنية متكاملة، لم تُشهد من قبل.