"تركي آل الشيخ" يحضر ليلة استثنائية لا تُنسى من تصاميم العالمي إيلي صعب

بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، كشف مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال حفل مبهر واستثنائي، أُقيم مساء الأربعاء، عن رؤية إبداعية بعنوان "1001 موسم من إيلي صعب"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.
ففي الأمسية التي لا تُنسى حضرت النجمة العالمية سيلين ديون بأغنيتَيْن، فاجأت بهما الجمهور بختام مذهل، وأدت أغنيتها الشهيرة "I'm Alive"، بينما قدمت جينفير لوبيز أربع أغانٍ، أبدعت فيها مع عرض راقص مميز، ألهبت به الجمهور الذي حرص على الحضور في هذه الليلة المميزة.
كما أدت النجمة الأمريكية كاميلا كابيلو أغاني عدة، واستبدلت في جزء من وصلتها لأغنيتها الشهيرة "هافانا" لتصبح "السعودية أو نا نا" تقديرًا للمكان الذي يستضيف الحفلة التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض؛ ما استدعى تصفيقًا شديدًا من الحضور.
كما كان للحضور الفني العربي دور في هذه الليلة المميزة بغناء النجم المصري عمرو دياب، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم.
وعلى صعيد الأزياء افتُتحت الحفلة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بلوحات إبداعية عدة من الأزياء، حضرت فيها الممثلة الأمريكية هالي بيري بفستانها الذي يُعَدُّ واحدًا من أشهر أزياء إيلي صعب في تاريخ جوائز الأوسكار.
وجمعت هذه التجربة الحصرية بين الأزياء والفنون بأسلوب مميز وغير مسبوق؛ ما أسر الجمهور بعروض ترفيهية وموسيقية مباشرة؛ إذ تجاوزت هذه التجربة الحدود التقليدية لعروض الأزياء؛ لتعرض لوحة فنية متكاملة، لم تُشهد من قبل.
وقد أُقيمت فعالية "1001 موسم من إيلي صعب" في منطقة "ذا ڤينيو"، إحدى المناطق الجديدة ضمن موسم الرياض.
وبتعاون المصمم الكبير مع نخبة من أشهر الخبراء الإبداعيين من جميع أنحاء العالم، جُهِّزت مجموعة من العروض الفنية وعروض الأداء والموسيقى المباشرة التي سبقت الكشف عن تصاميم إيلي صعب الجديدة، مُقدِّمةً تجربة فريدة من نوعها.
ولم تكن هذه الفعالية احتفالاً فقط بعالم الأزياء الإبداعي، بل أيضًا بالتطور الذي يحدث في السعودية في مجال تطوير صناعة الأزياء، وتعزيز مكانة الرياض كوجهة عالمية للفخامة والإبداع، واحتضان الفعاليات الكبرى التي تمزج بين التراث الأصيل والتوجهات العصرية.
كذلك أسهمت الفعالية في دعم جهود السعودية لتنويع مصادر الاقتصاد عبر قطاعَيْ الترفيه والأزياء.
وفي إطار الاحتفال بمرور 45 عامًا على المسيرة الفنية لإيلي صعب، كُشف خلال الحفل عن مجموعة جديدة كليًّا مستوحاة من عالم ألف ليلة وليلة. وقُدِّمت هذه التصاميم الشهيرة بلمسة عصرية وفاخرة.
ورافق الفعالية عروض فنية حية مُبرزةً براعة صعب في سرد القصص من خلال الأزياء؛ ما عكس اندماجًا بين التراث العربي والابتكار العصري، وهو ما يميز تصميمات إيلي صعب عالميًّا.
وحرصًا على إظهار تصاميمه بأجمل حلة، اختار إيلي صعب التعاون مع كارين روتفيلد، أحد أبرز الأسماء في عالم الأزياء؛ لتتولى تنسيق الإطلالات.
وبدورها، أضافت كارين، بأسلوبها الجريء والإبداعي، لمسةً معاصرة، تماشت بانسجام مع تصاميم إيلي صعب الفريدة؛ ما عزز من الأبعاد الجمالية للتجربة، ورفع القصة الآسرة التي تسردها الفعالية.
وقد حضر الأمسية نخبة من المشاهير العالميين مستمتعين باكتشاف مجموعة إيلي صعب الحصرية الجديدة، إلى جانب عروض فنية وموسيقية، قدمها أبرز الفنانين.
وبفضل التعاون مع خبيرة التنسيق الفني الشهيرة بلانكا لي، جاءت العروض متناغمة مع الأزياء؛ ما خلق تجربة فنية ساحرة؛ إذ أخذت "1001 موسم من إيلي صعب" الجمهور في رحلة فريدة، تجمع بين التصاميم والأداء الفني والموسيقي بسلاسة؛ ما جعل من هذه الفعالية حدثًا لا مثيل له على مستوى العالم.
يُذكر أن الفعالية تم بثها مباشرة عبر قناة "إم بي سي"، إضافة إلى منصات رقمية عدة متخصصة في عالم الأزياء وأسلوب الحياة؛ ما أتاح لمتابعي الأزياء حول العالم فرصة متابعة الحدث لحظة بلحظة.
ومثَّلت فعالية "1001 موسم من إيلي صعب" شهادة على التألق المستمر لإيلي صعب في تطوير معايير عالم الأزياء؛ إذ جمع بين الفنون الإبداعية والعروض الفنية المبهرة والأزياء الفاخرة.