صور الأقمار الاصطناعية تظهر بدء انتشار السحب الرعدية في حائل والقصيم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكّد في وقتٍ سابقٍ اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك؛ خاصة الساحلية منها.