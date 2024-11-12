"المقر" تدشن شركتي "سادن ومصون" في معرض "سيتي سكيب 2024"

تقدم شركة سادن خدمات مبتكرة في مجالات متعددة تشمل تحسين الخدمات البلدية في المدينة المنورة. من خلال تقديم حلول متكاملة لإدارة وصيانة المرافق العامة والخاصة، كما تُسهم الشركة في رفع مستوى النظافة والصيانة والأمن في المدينة المنورة وتحقيق أعلى معايير الامتثال وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المتقدمة، هذا الدعم يعزز من جودة الحياة اليومية لسكان المدينة وزائريها، ويضمن استدامة المرافق البلدية وجودة الخدمات المقدمة.