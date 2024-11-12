"المقر" تدشن شركتي "سادن ومصون" في معرض "سيتي سكيب 2024"

أعلنت شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، في إطار مشاركتها الفعّالة في معرض سيتي سكيب 2024، عن تدشين شركتي "سادن" و"مصون" التابعتين لها، بحضور أعضاء مجالس إدارة كلتا الشركتين، وذلك تشديد على التزام شركة المقر بتعزيز مكانتها الرائدة في تطوير حلول متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات السوق بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تقدم شركة سادن خدمات مبتكرة في مجالات متعددة تشمل تحسين الخدمات البلدية في المدينة المنورة. من خلال تقديم حلول متكاملة لإدارة وصيانة المرافق العامة والخاصة، كما تُسهم الشركة في رفع مستوى النظافة والصيانة والأمن في المدينة المنورة وتحقيق أعلى معايير الامتثال وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول المتقدمة، هذا الدعم يعزز من جودة الحياة اليومية لسكان المدينة وزائريها، ويضمن استدامة المرافق البلدية وجودة الخدمات المقدمة.
تتخصص شركة مصون في تقديم خدمات التحقق والامتثال لمجموعة متنوعة من الخدمات البلدية وتهدف الشركة إلى تسهيل عمليات الرقابة البلدية من خلال حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتعزز كفاءة الخدمات المقدمة وتضمن امتثال المستفيدين للمتطلبات التنظيمية.
وتقدم مصون حلولاً في مجالات متعددة تشمل الرخص الإنشائية والرخص التجارية وإدارة التشوه البصري، كما تركز الشركة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين آليات الرقابة وتعزيز الامتثال بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات البلدية لزيادة فرص الاستثمار.
ويمثل تدشين شركتي سادن ومصون خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة شركة المقر في مجالات التطوير والاستدامة ودعم الاقتصاد المحلي عبر تقديم حلول متكاملة تُسهم في تحقيق التنمية ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة.