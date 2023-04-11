تدشين برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض وجراحات القلب بالمكلا

وأشار مدير إدارة الموارد والاستثمار بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي، إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ افتتاحه يحظى باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث تم اعتماد مئات المشاريع الإنسانية في كل قطاعات العمل الإنساني التطوعي التي استلهمت أهدافها من رؤية المملكة 2030 لتفعيل العمل التطوعي ونشر ثقافته والمساهمة في تنفيذ 350 مشروعًا في 29 دولة كبارقة أمل خلال العام 2023م، استفاد منها أكثر من 300,000