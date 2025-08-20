انطلاق التسجيل لمؤتمر "مدن الغد" بالرياض بمزايا متعددة للمشاركين

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء التسجيل لحضور المجلس العالمي الـ61 للتخطيط العمراني، الذي تُنظمه بالتعاون مع الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025.
ويُقام المؤتمر العالمي تحت شعار “مدن الغد تُصمَّم اليوم”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمُخططين الدوليين، ليشكل منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل المدن وتحقيق التنمية الحضرية المُستدامة.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن خيارات التسجيل تشمل خصومات للتسجيل المُبكر، ورسومًا مُخفّضة للطلاب المحليين والمشاركين الدوليين والمرافقين والحضور الافتراضي، إلى جانب خصومات خاصة للمؤلفين والمشاركين من الدول المُصنّفة ذات الدخل المُنخفض أو المُتوسط وفق تصنيفات البنك الدولي.
ويتضمن البرنامج مناقشة قضايا معاصرة في التخطيط العمراني، أبرزها التوسع السكاني، وإدارة البنية التحتية، وتوظيف التقنيات الحديثة، إضافة إلى السياسات الداعمة لجودة الحياة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
ويهدف المجلس إلى صياغة رؤى عملية تُسهم في بناء مدن أكثر مرونة واستجابة للتغيرات المستقبلية، مع التركيز على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
وتُعد استضافة الرياض لهذا الحدث تأكيدًا على التزام الأمانة بجعل العاصمة مركزًا عالميًا للحوار الحضري ومُختبرًا للأفكار المُبتكرة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن مزدهرة ومستدامة.