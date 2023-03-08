تناولت نشاطها الاقتصادي.. الباحثة مدى الحربي تسرد تاريخ مدينة ينبع ودخولها تحت لواء الحكم السعودي الأول

أما الناحية الاقتصادية في ينبع، فقد استمر التبادل التجاري بين ميناءي ينبع وجدة والموانئ المصرية دون تأثر، فعلى الرغم من نجاح الدولة السعودية الأولى في انتزاع الحجاز من أيدي العثمانيين إلا أن الحركة التجارية بينهم لم تتأثر كثيراً واستمرت السفن التجارية تتنقل بين ميناءي ينبع وجدة والموانئ المصرية السويس والقصير محمّلة بالبضائع والأرزاق، وقد كان من المتوقع أن تغلق مصر موانئها أمام تجارة الموانئ الحجازية وتوقف التعامل التجاري مع تجار تلك المنطقة لفرض حصار اقتصادي على الدولة السعودية وإرباكها مادياً، لكن هذا الإجراء لم يحدث ولم تتخذ مصر أي خطوات في هذا الصدد، ويرجع السبب في ذلك إلى أن باشوات مصر كانوا يحصلون على مكاسب كبيرة من تجار الموانئ الحجازية وعلى رأسها ينبع وجدة، حتى عندما تولى محمد علي باشا الحكم في مصر، وتلقى أوامر عثمانية عديدة لحرب السعوديين لم يغلق الموانئ المصرية أمام التجارة الحجازية، بل استمرت السفن تصل إلى ينبع وجدة من مصر بانتظام، وذلك لإدراكه كسابقيه مقدار السفن الأرباح الجيدة التي تجنيها الخزينة المصرية من تجارة الحجاز ومن الجمارك الطائلة المفروضة عليها.