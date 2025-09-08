منصة "صُنّاع مزيج" تختتم النسخة الثانية من برنامج "مِراس" بتتويج 25 فائزًا وإنتاج 102 عمل وطني

وشهد البرنامج الذي أقيم -عن بعد- على مدى 30 يومًا، منافسات تأهيلية في أربعة محاور وطنية هي: عام الحرف اليدوية، وعام التأثير الإعلامي، والسياحة السعودية، واليوم الوطني الـ95، وشارك فيه 74 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة، تأهّل منهم 34 متسابقًا إلى النهائيات.