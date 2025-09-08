منصة "صُنّاع مزيج" تختتم النسخة الثانية من برنامج "مِراس" بتتويج 25 فائزًا وإنتاج 102 عمل وطني

اختتمت منصّة "صُنّاع مزيج" فعاليات النسخة الثانية من برنامجها الإبداعي "مِراس 2"، مؤكدة حضورها بصفتها أحد أبرز الحاضنات الوطنية للمواهب السعودية في مجالات الإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى.
وشهد البرنامج الذي أقيم -عن بعد- على مدى 30 يومًا، منافسات تأهيلية في أربعة محاور وطنية هي: عام الحرف اليدوية، وعام التأثير الإعلامي، والسياحة السعودية، واليوم الوطني الـ95، وشارك فيه 74 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة، تأهّل منهم 34 متسابقًا إلى النهائيات.
وأسفرت النتائج عن تتويج 25 فائزًا في مسارات كتابة المحتوى، والتعليق الصوتي، والتصميم الجرافيكي، والمونتاج، وذلك في إطار شراكة مع جمعية الإعلام السياحي، وجمعية طويق للتنمية والإسكان، وعددٍ من الجهات ذات العلاقة.
ونفّذ البرنامج ثلاث ورش عمل متخصصة، أعقبتها متابعة فردية للمشاركين من قبل ميسّرين متخصصين، وتقييمٍ من لجنة تحكيم تضم ستة خبراء وفق معايير مهنية دقيقة.
وحصل الفائزون على جوائز نوعية تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 ألف ريال مقدمة من شركاء البرنامج، تنوعت بين فرص تدريبية، واستشارات إستراتيجية، ودعمٍ للانطلاق في سوق العمل الحر.
وأسهمت مخرجات البرنامج في إنتاج 102 عمل وطني عُرض عبر المنصات الرقمية، وحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة، مما عزّز من حضور المواهب السعودية في المشهد الإعلامي، وأتاح لها آفاقًا جديدة من الفرص والشراكات.
وأكدت المنصّة من خلال "مِراس 2" استمرارها في دعم الكفاءات الإبداعية الوطنية، ومواصلة دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ الهوية السعودية في المحتوى الإعلامي.
يذكر أن منصة صنّاع مِزيج حصلت مؤخرًا على المركز الأول كأفضل منصّة رقمية سعودية في المنتدى السعودي للإعلام 2025، بتكريم من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".