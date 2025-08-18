الأمين العام للندوة العالمية يشارك في احتفالية مرور سبعين عامًا على دخول الإسلام إلى كوريا

وفي هذا الإطار، شارك الأمين العام للندوة العالمية، الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور سبعين عامًا على دخول الإسلام إلى كوريا، وذلك بحضور رئيس اتحاد المسلمين في كوريا حسين كيم — السفير الكوري السابق في المملكة — ونائب رئيس الاتحاد، والشيخ عبدالرحمن لي جو هوا مسؤول الدعوة في الاتحاد، إضافة إلى إحسان أفيت الأمين العام لمؤسسة تصاريح الأطعمة الحلال بمنظمة المؤتمر الإسلامي.