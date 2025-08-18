الأمين العام للندوة العالمية يشارك في احتفالية مرور سبعين عامًا على دخول الإسلام إلى كوريا

انطلاقًا من رؤيتها في خدمة العمل الإسلامي وتعزيز أواصر الأخوّة، تحرص الندوة العالمية للشباب الإسلامي على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بالتعريف بالإسلام ودعم مؤسساته حول العالم.
وفي هذا الإطار، شارك الأمين العام للندوة العالمية، الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور سبعين عامًا على دخول الإسلام إلى كوريا، وذلك بحضور رئيس اتحاد المسلمين في كوريا حسين كيم — السفير الكوري السابق في المملكة — ونائب رئيس الاتحاد، والشيخ عبدالرحمن لي جو هوا مسؤول الدعوة في الاتحاد، إضافة إلى إحسان أفيت الأمين العام لمؤسسة تصاريح الأطعمة الحلال بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وشهدت الفعالية حضور وفود رسمية ومجتمعية من دول عدة، حيث أكد المشاركون ما يحظى به الإسلام في كوريا من احترام وتقدير لدى المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، مشددين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب.