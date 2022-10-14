نموذج للتوعية.. الممرضة "العنزي" تروي تفاصيل إصابتها وعلاجها من سرطان الثدي

وأوضحت "الخبيري" أن 70% من المرضى يصابون بالمرض بدون أعراض؛ لذلك يجب الكشف المبكر على سرطان الثدي، مشيرة إلى أن سرطان الثدي هو السرطان رقم واحد في السعودية الذي يصيب الرجال والنساء، ويشكل 17% من الأورام السرطانية في السعودية. وتشكل نسبة الإصابة في النساء أكثر من 30%. ودعت الرجال عند ملاحظتهم أي تغيرات في الجلد أو الحلمة، أو وجود كتل في الثدي، لضرورة المراجعة واستشارة الطبيب والفحص.