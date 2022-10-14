نموذج للتوعية.. الممرضة "العنزي" تروي تفاصيل إصابتها وعلاجها من سرطان الثدي
أُصيبت الممرضة "سامية العنزي" أثناء حملها بسرطان الثدي، وتلقت هذا الخبر الصادم بعد ولادتها، الذي حُرمت بسببه من إرضاع طفلَيْها. وروت "العنزي" كيف تجاوزت هذه المحنة، وعادت لممارسة عملها وحياتها الطبيعية. هكذا تحدثت "العنزي" عن إصابتها حتى الشفاء.
وتفصيلاً، أصبحت الممرضة سامية العنزي الآن تتمتع بالصحة، وتحولت إلى مثال للتوعية بسرطان الثدي؛ إذ تدعم وتشد من أزر المصابين بالمرض رغم عملها في عيادات الباطنية.
وحدثت هذه القصة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحد مكونات تجمُّع الرياض الصحي الثاني شرق مدينة الرياض. وبحسب تقرير خلف الخلف لبرنامج mbc في أسبوع، روت العنزي قصة إصابتها قائلة: "في آخر شهور الحمل أحسستُ بوجود كتلة صغيرة جدًّا في صدري، ولم آخذ الأمر بشكل جدي وأنه يشكِّل خطورة على صحتي وحياتي وسلامة حملي".
ولم تتمكن الأم والممرضة "سامية" من إرضاع طفلَيْها؛ إذ خضعت لعلاج كيماوي، لكنها بإيمانها ومثابرتها وصبرها وحرصها على صحتها واهتمامها وثقافتها الصحية العالية تمكنت من مواصلة علاجها، وأكملت برنامج العلاج الكيماوي والإشعاعي، والآن تمارس عملها ممرضة في المستشفى، وتتمتع بصحة جيدة.
من جهتها، نفت بشدة حصة الخيبري، أخصائية تصوير أشعة الثدي، المعلومات المغلوطة بأن أشعة الماموجرام تفاقم الورم السرطاني، وأكدت أنها آمنة جدًّا، وتساعد على كشف المرض.
وتتنوع أعراض الإصابة بسرطان الثدي، وأغلبها تكون بوجود كُتل أو تغيرات في شكل الجلد والحلمة وإفرازاتها، ووجود كتل في الثدي أو الإبطين.
وأوضحت "الخبيري" أن 70% من المرضى يصابون بالمرض بدون أعراض؛ لذلك يجب الكشف المبكر على سرطان الثدي، مشيرة إلى أن سرطان الثدي هو السرطان رقم واحد في السعودية الذي يصيب الرجال والنساء، ويشكل 17% من الأورام السرطانية في السعودية. وتشكل نسبة الإصابة في النساء أكثر من 30%. ودعت الرجال عند ملاحظتهم أي تغيرات في الجلد أو الحلمة، أو وجود كتل في الثدي، لضرورة المراجعة واستشارة الطبيب والفحص.