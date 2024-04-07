"السديس": وصول ولي العهد لمكة المكرمة يجسد اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين

‏‎أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان أولًا بأول الخطط الدينية لخدمة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية، منذ بداية شهر رمضان المبارك، وخصوصًا ليلة التاسع والعشرين، والتي تعتبر ذروة الموسم الرمضاني الديني.