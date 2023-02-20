"ياخالد المملكة أكبر قصة غير معروفة" .. وزير الاستثمار يكشف عن قناعة مظلومة إعلاميًا !

وقال "الفالح" خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي المقام في الرياض: "‏قادة الاقتصاد العالمي دائمًا يقولون لي: يا خالد المملكة هي أكبر قصة غير معروفة عالميًا، ولا يعرفها الرأي العام العالمي، ومن هنا الإعلام مطالَب بالتعريف بإمكانات المملكة، على حقيقتها، المملكة بحاجة إلى إعلاميين مختصين في الشأن الاقتصادي، إعلام قادر على البحث عن المستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين في السعودية، كما لا بد أن لدينا قنوات تنافس، تتحدث عن المخاطر".