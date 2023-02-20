"ياخالد المملكة أكبر قصة غير معروفة" .. وزير الاستثمار يكشف عن قناعة مظلومة إعلاميًا !

شدد وزير الاستثمار خالد الفالح على أهمية أن يواكب الإعلام السعودي انطلاقات الاقتصاد الوطني، وقال: إن المملكة تحقق إنجازات عالمية كبرى، وبالتالي هي تحتاج إلى إعلام متخصص وقوي، قادر على التعريف بما تحققه البلاد من منجزات كبرى.
وقال "الفالح" خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي المقام في الرياض: "قادة الاقتصاد العالمي دائمًا يقولون لي: يا خالد المملكة هي أكبر قصة غير معروفة عالميًا، ولا يعرفها الرأي العام العالمي، ومن هنا الإعلام مطالَب بالتعريف بإمكانات المملكة، على حقيقتها، المملكة بحاجة إلى إعلاميين مختصين في الشأن الاقتصادي، إعلام قادر على البحث عن المستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين في السعودية، كما لا بد أن لدينا قنوات تنافس، تتحدث عن المخاطر".
وتابع الوزير "الفالح": "لا أريد إعلامًا سعوديًا يردد أن المملكة 100% في كل شيء، أنا شخصيًا لا يمكن أن أصدق هذا، وإنما نريد إعلامًا قادرًا على استقطاب ونقل الصورة الحقيقية في جاذبية الاقتصاد السعودي بشكل موضوعي، فنحن لدينا كل المكونات العلمية بقيادة وزير رائع قادر على إخراج المؤتمرات والمنتديات، وإن شاء الله هيئة المعارض ووزارة الإعلام لديهما القدرة على ذلك".