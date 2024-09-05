مكة المكرمة تستقبل الأجواء المعتدلة بإقبال كبير على المتنزهات والحدائق العامة

وثقت عدسة "واس", مظاهر الأجواء المعتدلة بعد الحالة المطرية، التي شهدتها العاصمة المقدسة مؤخرًا حيث بدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة, وعلى إثره, شهدت المتنزهات الطبيعية مثل طريق الجموم، والبجيدي، ووادي نعمان، والحدائق العامة، وعدد من الأماكن والمرافق السياحية، إقبالاً من المواطنين والمقيمين؛ لممارسة رياضة المشي والتنزه في الممرات الآمنة المخصصة للمشاة وفي الحدائق العامة، مستغلين اعتدال الأجواء المحفزة للخروج في الهواء الطلق والمشي خاصة في ظل وجود عدد من المناطق المخصصة للمشي في مكة المكرمة التي هيأتها أمانة العاصمة المقدسة، كممشى النسيم والخالدية والشرائع وغيرها، حيث تم تزويدها بجميع المستلزمات الرياضية ومقاعد الجلوس والمسطحات الخضراء.