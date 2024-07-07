سلاح وذخيرة وكائن فطري مصيد.. ضبط مواطنَين لارتكابهما مخالفة صيد بمحمية الملك سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على مواطنَين وهما أحمد سليمان مقبول الشراري وظاهر ضيف الله مسلم الشراري؛ لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهما سلاح ناري، وعدد (2) ذخيرة حية، وكائن فطري مصيد، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.