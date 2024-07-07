سلاح وذخيرة وكائن فطري مصيد.. ضبط مواطنَين لارتكابهما مخالفة صيد بمحمية الملك سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على مواطنَين وهما أحمد سليمان مقبول الشراري وظاهر ضيف الله مسلم الشراري؛ لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهما سلاح ناري، وعدد (2) ذخيرة حية، وكائن فطري مصيد، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية فالصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الأرنب البري غرامة (18،000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.