برعاية وزير الداخلية.. انطلاق منتدى "حوار الأمن والتاريخ" بالرياض

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من كبار القيادات الأمنية والأكاديميين والمفكرين والإعلاميين، إلى توثيق الإرث الأمني للمملكة، وإبراز دوره في تحقيق الاستقرار والتنمية، ونقل هذه التجربة إلى الأجيال الجديدة، ليظل الأمن السعودي أنموذجًا عالميًا في الجمع بين الثوابت التاريخية ومتطلبات المستقبل.