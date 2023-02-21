على هامش المنتدى الدولي.. مشروع التنبؤ بالأمن الغذائي بالمركز الأول في هاكاثون الرياض

قُدمت اليوم على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني عديد الجوائز للمتسابقين في منافسات الهاكاثون المقام من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة المعرفة، وقد حصل مشروع Food Optimization Model (FOM) على المركز الأول في مسار التقنية والتحول الرقمي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة في الهاكاثون، ويعد الهاكاثون ضمن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث والذي يحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وبتشريف أمير منطقة الرياض.
يركز المشروع الفائز على أداة مطورة باستخدام تطبيقات علوم البيانات للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات وقياس خطر انعدام الأمن الغذائي، حيث يمكن للأداة التنبؤ بالسلع الغذائية التي من المتوقع عدم توفرها عند وقوع جوائح أو كوارث أو حروب لاقدر الله، وما هي التأثيرات الصحية على الحالة التغذوية للمجتمع.
كما أن الأداة توفر خاصية اقتراح الحلول كإجراءات احترازية ترتكز على اقتراح استيراد وإنتاج سلع غذائية بديلة مع الأخذ بالاعتبارات الصحية وتوفير سلع بديلة بنفس القيمة التغذوية للسلع غير المتوفرة، وعلى الجانب الاقتصادي يهتم المشروع بتكلفة السلع البديلة المقاربة للسلع غير المتوفرة، وأما في الشأن الاجتماعي فقط طرح المشروع آلية اختيار السلع البديلة أن تكون من المواد الغذائية شائعة الاستهلاك في المجتمع.
عمل على تقديم خطة المشروع وآلية التنفيذ نخبة من الباحثين والمتخصصين في علوم التغذية والحاصلين على شهادات علمية متقدمة في الابتكار، علوم البيانات، البرمجة، وسلال الإمداد الغذائية، عمر بن عبدالعزيز الحميدان، سارة بنت محمد الخنين، هيا بنت منصور الزير.