على هامش المنتدى الدولي.. مشروع التنبؤ بالأمن الغذائي بالمركز الأول في هاكاثون الرياض

قُدمت اليوم على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني عديد الجوائز للمتسابقين في منافسات الهاكاثون المقام من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جامعة المعرفة، وقد حصل مشروع Food Optimization Model (FOM) على المركز الأول في مسار التقنية والتحول الرقمي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة في الهاكاثون، ويعد الهاكاثون ضمن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث والذي يحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وبتشريف أمير منطقة الرياض.