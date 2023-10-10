وزارة الشؤون الإسلامية تقيم الدورة الشرعية المكثفة للأئمة والخطباء والدعاة في جاوى الشرقية بإندونيسيا

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معتقد أهل السنة والجماعة والرد على من يخالفها، وإظهار الحق للناس بالحسنى والرفعة واتباع منهج السلف والحذر من مخالفته والأمر بالإجماع والنهي عن الافتراق، حيث يقدمها الشيخ سليمان بن سليم الرحيلي والدكتور محمد الفريح، وستكون الدورة في متن اعتقاد أهل السنة ومتن القواعد الأربع ومتن الأصول الثلاثة.