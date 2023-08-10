إجراء طبي عاجل بالرياض ينقذ شاباً من قطع بالحجاب الحاجز وثقب في القولون

جدير بالذكر أن مثل هذه الإصابات عادة يتم إجراؤها عن طريق الشق الكامل للبطن، ولكن الفريق الطبي بمستشفى الإيمان العام استطاع تفاديه -بتوفيق من الله- حيث أسهمت خبرة الفريق الطبي وتوفر الإمكانيات والتقنيات الحديثة في المستشفى من إجراء العملية وفق أفضل الممارسات الطبية والتي أسهمت بتحسن حالة المريض في فترة وجيزة ولله الحمد.