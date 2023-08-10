إجراء طبي عاجل بالرياض ينقذ شاباً من قطع بالحجاب الحاجز وثقب في القولون

تمكّن مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة شاب عشريني تعرض لإصابة في الجهة اليسرى من الصدر؛ أدّت إلى حدوث قطع في الحجاب الحاجز، وثقب في القولون المستعرض.
وقام الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم الجراحة العامة استشاري الجراحة والمناظير الدكتور سعد الدوسري، واستشاري الجراحة العامة الدكتور ريان الحوشان بإجراء جراحي عاجل تم خلاله إصلاح الإصابات المذكورة عن طريق المنظار الجراحي عبر ثلاثة فتحات صغيرة بحجم 5 مم، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
جدير بالذكر أن مثل هذه الإصابات عادة يتم إجراؤها عن طريق الشق الكامل للبطن، ولكن الفريق الطبي بمستشفى الإيمان العام استطاع تفاديه -بتوفيق من الله- حيث أسهمت خبرة الفريق الطبي وتوفر الإمكانيات والتقنيات الحديثة في المستشفى من إجراء العملية وفق أفضل الممارسات الطبية والتي أسهمت بتحسن حالة المريض في فترة وجيزة ولله الحمد.