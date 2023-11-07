طالبات "جامعة المؤسس" ‏يحصدن 39 ميدالية وجائزة عالمية في معرض سيؤول الدولي للاختراعات

وشارك فريق طالبات الجامعة بـ 10 اختراعات في الدورة الـ 19 لمعرض سيؤول الدولي للاختراعات الذي يعرض أكثر من 424 اختراعًا يقدمها مخترعون من 26 دولة من أرجاء العالم وخضعت تلك المشاركات للتحكيم من قِبل محكمين متخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات وتم إعلان النتائج من قِبل لجنة التحكيم الدولية في حفل منح الجوائز.