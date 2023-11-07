طالبات "جامعة المؤسس" ‏يحصدن 39 ميدالية وجائزة عالمية في معرض سيؤول الدولي للاختراعات

حصد فريق طالبات جامعة الملك عبدالعزيز المشارك في معرض سيؤول الدولي للاختراعات بكوريا الجنوبية الجائزة الكبرى للمعرض إضافة إلى الفوز بـ 8 ميداليات متنوعة و6 جوائز عالمية و24 جائزة دولية في إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات الجامعة.
وشارك فريق طالبات الجامعة بـ 10 اختراعات في الدورة الـ 19 لمعرض سيؤول الدولي للاختراعات الذي يعرض أكثر من 424 اختراعًا يقدمها مخترعون من 26 دولة من أرجاء العالم وخضعت تلك المشاركات للتحكيم من قِبل محكمين متخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات وتم إعلان النتائج من قِبل لجنة التحكيم الدولية في حفل منح الجوائز.
وهنأت رئيس الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم الطالبات الحاصلات على الميداليات والجوائز, مؤكدة أن هذا الإنجاز الوطني والفريد من نوعه ثمرة جهود متواصلة من الجميع ودليل على التطور العلمي والبحثي والابتكاري بجامعة الملك عبدالعزيز.
وأشارت إلى أن المشاركة الفاعلة لممثلي الجامعة في المحافل العالمية ومواصلة حصد المراكز المتقدمة ستسهم في تعزيز مكانة الجامعة وسمعتها التي أضحت إنجازاتها العلمية والبحثية تنافس كبريات الجامعات العالمية.