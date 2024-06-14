مكرمة الملك سلمان تُبدِّل حزن "خنساء فلسطين" فرحًا وتضمد جراحها

وتفصيلاً، قالت الحاجة الفلسطينية أمينة غنام، المشمولة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هــ كانت كجابرة للخاطر، وكأنها تعويض من الله على الصبر والاحتساب على فقد أرواح أبنائها الشهداء على يد الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية.