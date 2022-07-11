"فيصل بن خالد" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

وأشار إلى أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها".