"فيصل بن خالد" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفعَ مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الشكر والتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدِالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443.
وأضاف الأمير فيصل بن خالد أن هذا النجاح جاء بفضل جهود وحرص الدولة بقيادتكم الحكيمة حيث وفرت خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وسخرت إمكانيات وجندت طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ووفرت الرعاية الشاملة لهم، لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين".
وأشار إلى أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يجزل لهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للمسلمين من خدمات خيّرة وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على بلادنا أمنها ورخاءها".