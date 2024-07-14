"سبق" ترصد تدهور طريق "سنام - الرويضة".. تشققات بالأسفلت وحفر عديدة تهدد سلامة مرتاديه

رصدت عدسة "سبق" تدهور طريق مركز سنام الرابط إلى مدينة الرويضة بمنطقة الرياض في بنيته التحتية، ما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة مرتاديه تمتد المشكلات على طول الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من عشرة كيلومترات، حيث يعاني بسبب تشققات وحفر عديدة، فضلاً عن غياب الأكتاف المرورية الأساسية، وغياب السلامة المرورية ما قد يتسبب في حوادث خطيرة يوميًا وعلى الرغم من أهمية هذا الطريق الحيوي الذي يخدم أكثر من 40 مركزًا وقرية، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام اللازم من الجهات المعنية.