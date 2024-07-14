"سبق" ترصد تدهور طريق "سنام - الرويضة".. تشققات بالأسفلت وحفر عديدة تهدد سلامة مرتاديه

رصدت عدسة "سبق" تدهور طريق مركز سنام الرابط إلى مدينة الرويضة بمنطقة الرياض في بنيته التحتية، ما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة مرتاديه تمتد المشكلات على طول الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من عشرة كيلومترات، حيث يعاني بسبب تشققات وحفر عديدة، فضلاً عن غياب الأكتاف المرورية الأساسية، وغياب السلامة المرورية ما قد يتسبب في حوادث خطيرة يوميًا وعلى الرغم من أهمية هذا الطريق الحيوي الذي يخدم أكثر من 40 مركزًا وقرية، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام اللازم من الجهات المعنية.
وقال الأهالي لـ "سبق"، إن طريق مركز سنام الرابط إلى مدينة الرويضة يعاني منذ سنوات بسبب تدهور الطريق مما يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه يمتد هذا الطريق الحيوي بطول أكثر من عشرة كيلومترات، كما يعاني بسبب تشققات وحفر متكررة تضر بالمركبات حيث يضطر السائقون إلى الهروب من التشققات، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
يعاني الطريق أيضًا بسبب غياب الأكتاف المرورية الأساسية، مما يزيد من خطورة التنقل عليه وعلى الرغم من أهمية هذا الطريق، الذي يخدم أكثر من 40 مركزًا وقرية ويربط الجنوب بالشمال ويتقاطع مع الطريق السريع الرياض- مكة، إلا أن الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود اهتمام كافٍ من قِبل بلدية الرويضة، على الرغم من رؤيتهم للمشكلة بشكل يومي.
اشتكى الأهالي من مرور الشاحنات التي تحمل أحجارًا ثقيلة عبر هذا الطريق، ما يزيد من تفاقم المشكلة ويؤدي إلى مزيد من التدهور في البنية التحتية للطريق. ويشكل هذا الأمر خطرًا إضافيًا على مرتادي الطريق، خصوصًا إذا استمرت الشاحنات في العبور من هنا.
إلى جانب مطالبة الأهالي بإصلاح الطريق، يناشد الأهالي بضرورة إضافة مسار آخر لتخفيف الضغط على الطريق الحالي، ووضع وسائل سلامة مثل الإشارات التحذيرية والحواجز الواقية كما يطالبون بتركيب إنارة كافية على طول الطريق، خصوصًا في المناطق التي تشهد مرور الحيوانات أثناء الليل، مما قد يتسبب في حوادث خطيرة بسبب ضعف الرؤية.
وطالب الأهالي وزارة النقل بالتدخل العاجل لمنع مرور الشاحنات التي تسببت بتهالك الطريق الذي لا يوجد بها أكتاف لضمان سلامة السائقين.