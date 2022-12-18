السعودية في ذاكرة الفوز.. "الأرجنتين وفرنسا" ونهائي المونديال "قصة تاريخ وإثارة"

يشترك قطبا كأس العالم اليوم، منتخبا "فرنسا والأرجنتين"، أو كما يحب أن يطلق عليهما محبوهما منتخبا "الديوك والتانغو"، في أمر وحيد وهو خسارتهما أمام منتخبين عربيين هما "السعودية وتونس" في الدور الأول من البطولة.
وكان المنتخب السعودي قد تمكّن بجدارة من تحقيق الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (2/1)، وتقديم مستوى عالٍ أذهل المتابعين ووسائل الإعلام العالمية؛ فيما استطاع المنتخب التونسي هو الآخر التغلب على فرنسا بنتيجة (1/ صفر).
وشهدت نسخة مونديال كأس العالم 2022 في قطر مشاركة 4 منتخبات عربية وهي: (قطر، والسعودية، وتونس، والمغرب)، وعلى مر تاريخ البطولة شاركت 8 منتخبات عربية هي مصر والمغرب وتونس والإمارات والسعودية والجزائر والكويت والعراق.
وتسعى كل من الأرجنتين وفرنسا اليوم لتتويج مشوارهما الطويل خلال المونديال القطري، بالحصول على كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما.
وبينما تُوج منتخب الأرجنتين باللقب عامي 1978 حينما استضاف المونديال على ملاعبه، و1986 بالمكسيك؛ فقد أحرز منتخب فرنسا البطولة عامي 1998، عندما نظمها على أرضه، و2018 في روسيا، وستكون هذه هي المواجهة الـ11 بين منتخبات قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا في نهائي المونديال؛ حيث شهدت اللقاءات العشرة السابقة تفوقًا ساحقًا للمنتخبات اللاتينية التي حققت اللقب 7 مرات على حساب منتخبات القارة العجوز، التي فازت بثلاثة ألقاب فقط على حساب منتخبات أمريكا الجنوبية.
ورغم ذلك، فإنه خلال النسخ الـ21 السابقة في كأس العالم، حصلت المنتخبات الأوروبية على 12 لقبًا في المونديال؛ في حين نالت منتخبات أمريكا الجنوبية 9 ألقاب فقط
وتصدّر كلا المنتخبين ترتيب مجموعتيهما برصيد 6 نقاط؛ حيث صعدا للأدوار الإقصائية بعدما حقق كل منهما انتصارين، وتلقى خسارة وحيدة في الدور الأول، وتواجد منتخب الأرجنتين على قمة المجموعة الثالثة رغم خسارته المباغتة 1/ 2 أمام السعودية في مستهل لقاءاته بالبطولة؛ إلا أنه سرعان ما استعاد اتزانه، عقب فوزه 2/ صفر على منتخبي المكسيك وبولندا في الجولتين التاليتين؛ ليضرب موعدا في دور الـ16 مع منتخب أستراليا، الذي تغلب عليه 2/ 1.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد اجتاز عقبة منتخب الطواحين في الدور الثمانية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/ 2 قبل أن يقدم أقوى عروضه في البطولة وذلك في الدور قبل النهائي حينما تغلب 3/ صفر على منتخب كرواتيا.
أما منتخب فرنسا الذي يطمح لأن يصبح أول منتخب يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين منذ منتخب البرازيل الذي حقق الإنجاز ذاته عامي 1958 بالسويد و1962 في تشيلي؛ فقد صعد لمرحلة خروج المغلوب إثر تربعه على صدارة المجموعة الرابعة.
وبدأ منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4/ 1 على أستراليا، قبل أن يتغلب 2/ 1 على الدنمارك بصعوبة بالغة، ثم تلقى خسارة صفر/ 1 أمام منتخب تونس في الجولة الأخيرة، وفي دور الـ16 انتصر منتخب فرنسا 3/ 1 على بولندا، ليضرب موعدًا ناريًّا في دور الثمانية مع منتخب إنجلترا، الذي تغلب عليه 2/ 1، قبل أن يفوز 2/ صفر على منتخب المغرب، في الدور قبل النهائي.