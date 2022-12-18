السعودية في ذاكرة الفوز.. "الأرجنتين وفرنسا" ونهائي المونديال "قصة تاريخ وإثارة"

وبدأ منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4/ 1 على أستراليا، قبل أن يتغلب 2/ 1 على الدنمارك بصعوبة بالغة، ثم تلقى خسارة صفر/ 1 أمام منتخب تونس في الجولة الأخيرة، وفي دور الـ16 انتصر منتخب فرنسا 3/ 1 على بولندا، ليضرب موعدًا ناريًّا في دور الثمانية مع منتخب إنجلترا، الذي تغلب عليه 2/ 1، قبل أن يفوز 2/ صفر على منتخب المغرب، في الدور قبل النهائي.