مركز "رأي" يجري استطلاعًا حيال فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030"ُ

ينظّم المركزُ الوطني لاستطلاعات الرأي "رأي"، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعًا عن آراء المواطنين حيال فوز المملكة بتنظيم معرض "إكسبو 2030".
شارك في الاستطلاع "916" مواطنًا ومواطنة؛ حيث بلغت نسبة الذكور "63%"، بينما الإناث "37%".
واختارت نسبة "38%" من المشاركين جملة "تعزيز التواصل الحضاري للشعب السعودي مع دول العالم وثقافاته" كأبرز معنى لهذا الحدث الضخم.
ووقع الاختيار بنسبة مماثلة على جملة "الثقة بقدرات السعوديين على تنظيم وإدارة فعاليات دولية"، كمعنى بارز لهذا الحدث.
فيما فضّل "24%" من العينة جملة "نقل صورة ذهنية إيجابية عن المملكة"، بوصفها أبرز المعاني للحدث الكبير.
وعن الفرص التي يقدّمها تنظيم المعرض للمواطن وعائلته، قال نصف العينة تقريبًا "47%": إن المعرض سيقدّم لهم فرصة زيارته وزيادة معارفهم حول ما يحويه من عروض ومنتجات.
فيما قال ثلث العينة "33%": إن المعرض يقدّم لهم ولعوائلهم فرصًا اقتصادية.
واعتبر "20%" من أفراد العينة أن المعرض سيقدّم لهم ولعوائلهم فرصًا للمشاركة الاقتصادية في أنشطته أو الأنشطة المقامة، بمناسبة استضافته.
وصرّح المشرف على مركز رأي "د.عبدالسلام الوايل"، بأن مركز "رأي" تواصل مع "1210" مواطنين ومواطنات تفاعلوا مع المشاركة في الاستطلاع.
وأكمل المركزُ مراحلَ استطلاع "916" منهم، بتجاوب بلغ "76%"، واصفًا هذه النسبة بأنها أعلى استجابة وصل لها مركز "رأي" منذ إنشائه.
وتبيّن المشاركة العالية من المواطنين في الاستطلاع مدى فرحتهم بفوز بلادهم بتنظيم هذا الحدث الكبير وتحمّسهم له.