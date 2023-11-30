مركز "رأي" يجري استطلاعًا حيال فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030"ُ

وعن الفرص التي يقدّمها تنظيم المعرض للمواطن وعائلته، قال نصف العينة تقريبًا "47%": إن المعرض سيقدّم لهم فرصة زيارته وزيادة معارفهم حول ما يحويه من عروض ومنتجات.