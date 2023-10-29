بعد انتهاء عمله.. مسعف ينقذ مقيمًا تعرّض لحادث مروري في الطائف

وأسهم المسعف، وقد كان خارج دوامه، في إنقاذ حياة المقيم؛ حيث صادف وجود الحادث في طريقه وقام بإسعافه، وحرص على عدم تحريكه من قِبل المتجمهرين؛ حتى لا يُصاب بمضاعفات، وبادر بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول إسعاف الهلال الأحمر، وأن ذلك يجسّد موقفًا مشرفًا لجميع العاملين في مجال الإسعاف، وتقديمهم للخدمة في أي موقع وأي وقت من واجبهم الديني والوطني.