بعد انتهاء عمله.. مسعف ينقذ مقيمًا تعرّض لحادث مروري في الطائف

شارك مساء اليوم مسعف سعودي يعمل بوزارة الحرس الوطني بالطائف، في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذه لمقيم من الجنسية المغربية، تعرّض لحادث مروري على طريق السيل - الطائف، وقدّم له فور مشاهدته للحادث الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.
وأسهم المسعف، وقد كان خارج دوامه، في إنقاذ حياة المقيم؛ حيث صادف وجود الحادث في طريقه وقام بإسعافه، وحرص على عدم تحريكه من قِبل المتجمهرين؛ حتى لا يُصاب بمضاعفات، وبادر بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول إسعاف الهلال الأحمر، وأن ذلك يجسّد موقفًا مشرفًا لجميع العاملين في مجال الإسعاف، وتقديمهم للخدمة في أي موقع وأي وقت من واجبهم الديني والوطني.
فيما باشرت الجهاتُ المعنية الحادثَ، وقامت بتنظيم حركة السير، وباشر رجالُ الدفاع المدني وقاموا بالإجراءات اللازمة، وتم نقل المصاب عبر فرقة للهلال الأحمر لأحد المستشفيات القريبة من الحادث.