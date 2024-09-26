مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يرفع كفاءة بصر ثمانيني من 20 إلى 80%

وقالت الدكتورة مريم النجار استشارية طب وجراحة العيون، رئيسة الفريق الطبي المعالج، الحاصلة على الزمالة الكندية والعديد من شهادات الاختصاص، في علاج أمراض الشبكية الدقيقة والنادرة والجينية من جامعة "McGill University" وأول عالمة سريرية في الوطن العربي والحاصلة على شارة التوعية في أمراض اللطخة الصفراء الشيخوخي من المنظمة الأمريكية لأمراض الشبكية: عند حضور المراجع للمستشفى والاستماع إلى شكواه، تم إخضاعه للفحص السريري والتصوير ثلاثي الأبعاد المقطعي "OCT" والتصوير المجسم الحديث للأوعية الدموية، وتبين من نتائج الفحوصات إصابته باعتلال مركز الشبكية "اللطخة الصفراء" أو ما يعرف باسم التنكس البقعي للشبكية، والذي يصيب كبار السن، وينتج عنه خلل تدريجي للخلايا المستقبلة للضوء في هذه المنطقة المركزية؛ مما يؤدي إلى انحدار حدة الإبصار وضعف جودته، مع صعوبة شديدة في القراءة؛ لا سيما مع استخدام النظارات؛ مشيرة إلى أن كفاءة النظر بالعين اليسار لا تتخطى الـ20% واليمنى 40%، واستمر المراجع على وضعه إلى أن نصحه أحد الأصدقاء بزيارة العيادة.