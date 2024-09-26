مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يرفع كفاءة بصر ثمانيني من 20 إلى 80%

بفضل الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، في رفع كفاءة حدة الإبصار لمراجع بالعقد الثامن من العمر، عانى على مدار سنوات من ضعف شديد في الإبصار بكلتا العينين؛ حيث راجع عدة مستشفيات بجدة والمناطق المجاورة، في محاولة منه لإيجاد علاج مناسب لحالته، ولكن دون جدوى.
وقالت الدكتورة مريم النجار استشارية طب وجراحة العيون، رئيسة الفريق الطبي المعالج، الحاصلة على الزمالة الكندية والعديد من شهادات الاختصاص، في علاج أمراض الشبكية الدقيقة والنادرة والجينية من جامعة "McGill University" وأول عالمة سريرية في الوطن العربي والحاصلة على شارة التوعية في أمراض اللطخة الصفراء الشيخوخي من المنظمة الأمريكية لأمراض الشبكية: عند حضور المراجع للمستشفى والاستماع إلى شكواه، تم إخضاعه للفحص السريري والتصوير ثلاثي الأبعاد المقطعي "OCT" والتصوير المجسم الحديث للأوعية الدموية، وتبين من نتائج الفحوصات إصابته باعتلال مركز الشبكية "اللطخة الصفراء" أو ما يعرف باسم التنكس البقعي للشبكية، والذي يصيب كبار السن، وينتج عنه خلل تدريجي للخلايا المستقبلة للضوء في هذه المنطقة المركزية؛ مما يؤدي إلى انحدار حدة الإبصار وضعف جودته، مع صعوبة شديدة في القراءة؛ لا سيما مع استخدام النظارات؛ مشيرة إلى أن كفاءة النظر بالعين اليسار لا تتخطى الـ20% واليمنى 40%، واستمر المراجع على وضعه إلى أن نصحه أحد الأصدقاء بزيارة العيادة.
وأوضحت أنه بعد دراسة كافة نتائج الفحوصات، قامت بالبدء في علاج المراجع من خلال إجراء تدخل طبي "دقيق جدًّا" يتطلب دقة ومهارة عالية، تم فيه حقن العين اليسرى بمادة طبية خاصة؛ وذلك في مدة قصيرة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، كما تم إعطاؤه أدوية تعمل على رفع حدة الإبصار بالعين اليمنى.
وقالت الدكتورة مريم النجار إن هذا الإجراء الطبي الذي قامت به، قد تكلل بالنجاح ولله الحمد؛ إذ خرج المراجع من المستشفى في نفس اليوم، مؤكدة أنه عند إجراء الفحوصات للمريض بعد 48 ساعة من التدخل العلاجي، تبين رفع كفاءة النظر وحدته إلى 6/6 وبنسبة تحسن من 40 إلى 100% بالعين اليمنى ومن 20 إلى 80% بالعين اليسرى.