خلال 6 أشهر.. "تجمع الرياض الصحي الأول" يستقبل نصف مليون مكالمة
أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، استقبال 525.294 مكالمة في مركز الاتصال عبر الرقم الموحد للتجمع 19910.
وأوضح "التجمع"، ضمن إحصائيات النصف الأول من العام 2024م، أن أقصى وقت للرد على المكالمات الواردة لم يتجاوز 20 ثانية، ليصل نسبة مستوى رضا العملاء إلى 95%.
وقال: تم خدمة 522.148 مكالمة مباشرة، في حين أحيلت 3.146 مكالمة للمنشآت.
وأضاف "التجمع الأول" أن مركز الاتصال قدّم ستّ خدمات، شملت: حجز مواعيد المتابعة، وإلغاء وإعادة جدولة المواعيد، والتذكير بالمواعيد، والرد على الاستفسارات العامة، والرد على استفسارات الإحالات الطبية، بالإضافة إلى التواصل مع تعليقات المراجعين، عبر استبانات Press Ganey لقياس وتحسين تجربة المريض.
يُذكر أنه مع تعاظم أهمية تقديم خدمات صحية متميزة ومستفيدين راضين، وفق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، يبرز دور مركز الاتصال الموحد في تجمع الرياض الصحي الأول، كعنصر أساس في تحقيق هذه الأهداف.
يأتي ذلك من خلال توجيه ودعم المرضى، وتسهيل تجربتهم الصحية، كما يسهم المركز في تعزيز جودة الرعاية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وضمان تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة وفاعلية.