خلال 6 أشهر.. "تجمع الرياض الصحي الأول" يستقبل نصف مليون مكالمة

وأضاف "التجمع الأول" أن مركز الاتصال قدّم ستّ خدمات، شملت: حجز مواعيد المتابعة، وإلغاء وإعادة جدولة المواعيد، والتذكير بالمواعيد، والرد على الاستفسارات العامة، والرد على استفسارات الإحالات الطبية، بالإضافة إلى التواصل مع تعليقات المراجعين، عبر استبانات Press Ganey لقياس وتحسين تجربة المريض.